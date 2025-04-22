Селлеры пожаловались на поисковую выдачу на Оzon

Селлеры пожаловались, что Оzon стал понижать в списке поисковой выдачи товары, продавец которых отказался от принудительного участия в автоакциях. Об этом сообщают «Ведомости».

Оzon предоставил продавцам возможность отказа от участия в автоакциях, но применение новых инструментов оказалось непрозрачным и привело к негативным последствиям для продавцов. Например, до сих пор неясно, каким настройкам цены площадка отдает приоритет. Кроме того, невозможно поставить единый запрет на автоакции, а нужно «ставить галочку» в карточке каждого товара по отдельности.

Маркетплейс также не предупредил о том, что при отключении автоакции видимость товаров в поисковой выдаче снижается на 10% и более. При этом ФАС запрещает любые действия, ухудшающие положение селлеров, отказавшихся от автоакций.

Представитель Ozon подтвердил, что участие в автоакциях поощряется продвижением товаров на 10 п. п. На Wildberries товары, которые участвуют в акциях, также получают «бустинг» в ранжировании, рассказал собеседник издания. При этом товары, которые заблокированы для автоакций, не пессимизируются в ранжировании, утверждают в Wildberries.

Комментарий пресс-службы Ozon: С 3 апреля в личном кабинете продавцов есть настройка «Автоматически добавлять товар в акции», ее можно включить или выключить — как для всего ассортимента, так и для конкретных позиций. Запретить автодобавление можно за пару минут через API или Excel-файл. Для работы с Excel нужно скачать шаблон, протянуть значение «Нет» в одном из столбцов напротив всех товаров или части из них и загрузить файл в личный кабинет. Никаких понижающих коэффициентов за запрет на автодобавление на площадке нет. Товары продавцов, продолжают получать дополнительный бустинг в поисковой выдаче за участие в акциях. Опция автодобавления дает дополнительные 10 п.п к бустинга в поиске, поскольку с ней товары продаются быстрее, и обороты продавцов растут.

Эксперты отмечают, что жалобы продавцов на Ozon носят массовый характер и это касается как крупных, так и начинающих продавцов. По их словам, если отключение автоскидок влечет снижение приоритета карточки, это должно быть прописано в правилах площадки, иначе возникает ощущение давления.

Напомним, в феврале ФАС выдала Ozon и Wildberries предписание, которое обязывает платформы ввести добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе в автоматических. Тогда продавцы жаловались на то, что маркетплейсы стали включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия и за их счет.