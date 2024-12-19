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19.12.2024 в 12:10

«СберСеллер» обновил фирменный стиль

Динамическое изменение цветов и меняющиеся 3D-объекты отражают философию бренда 

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СберСеллер , сейлз-хаус группы «Сбер», представил обновленный фирменный стиль. Визуальный язык отражает концепцию «фокуса внимания» и стремление компании быть ближе к клиенту, предлагая «решения на стыке технологий и эмоций».

В компании планируют использовать новый стиль для оформления коммерческих предложений, официальных блогов компании, а также на цифровых платформах, в рекламных кампаниях и маркетинговых коммуникациях.

Основные элементы обновления

Органичные формы и 3D-иконки — аллегория динамичного, постоянно меняющегося мира медиа и контента. В «СберСеллере» пояснили, что помогают брендам встраивать рекламную коммуникацию в поток потребляемого контента так, «чтобы она оказалась в фокусе внимания аудитории».

Динамическая цветовая палитра. Основа визуального языка — оттенки, вдохновленные тепловыми картами. Цвета олицетворяют «точки внимания» и помогают бренду оставаться заметным в быстро меняющемся цифровом пространстве.

Палитра была составлена таким образом, чтобы подчеркнуть преемственность брендбуку «Сбера». При этом оттенки добавляют новый смысл и видение бренда.

«СберСеллер» обновил фирменный стиль «СберСеллер» обновил фирменный стиль

Минималистичная типографика. В обновлении используется шрифт SB Sans Display, который обеспечивает читаемость и современный вид текста.

Евгения Лысенко, директор по стратегии, «СберСеллер»:

Внимание сегодня — это ценный ресурс и своего рода капитал бренда, который помогает выделяться и оставаться актуальными. Мы в «СберСеллере» не просто следим за трендами, но и создаем новые стандарты работы с фокусным вниманием аудитории. Наш фирменный стиль отражает философию компании и помогает точнее раскрывать идеи и предложения клиентам и партнерам.

Фирменный стиль СберСеллер
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