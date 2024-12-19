«СберСеллер» обновил фирменный стиль

СберСеллер , сейлз-хаус группы «Сбер», представил обновленный фирменный стиль. Визуальный язык отражает концепцию «фокуса внимания» и стремление компании быть ближе к клиенту, предлагая «решения на стыке технологий и эмоций».
В компании планируют использовать новый стиль для оформления коммерческих предложений, официальных блогов компании, а также на цифровых платформах, в рекламных кампаниях и маркетинговых коммуникациях.
Основные элементы обновления
Органичные формы и 3D-иконки — аллегория динамичного, постоянно меняющегося мира медиа и контента. В «СберСеллере» пояснили, что помогают брендам встраивать рекламную коммуникацию в поток потребляемого контента так, «чтобы она оказалась в фокусе внимания аудитории».
Динамическая цветовая палитра. Основа визуального языка — оттенки, вдохновленные тепловыми картами. Цвета олицетворяют «точки внимания» и помогают бренду оставаться заметным в быстро меняющемся цифровом пространстве.
Палитра была составлена таким образом, чтобы подчеркнуть преемственность брендбуку «Сбера». При этом оттенки добавляют новый смысл и видение бренда.
Минималистичная типографика. В обновлении используется шрифт SB Sans Display, который обеспечивает читаемость и современный вид текста.
Евгения Лысенко, директор по стратегии, «СберСеллер»:
Внимание сегодня — это ценный ресурс и своего рода капитал бренда, который помогает выделяться и оставаться актуальными. Мы в «СберСеллере» не просто следим за трендами, но и создаем новые стандарты работы с фокусным вниманием аудитории. Наш фирменный стиль отражает философию компании и помогает точнее раскрывать идеи и предложения клиентам и партнерам.