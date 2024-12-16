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16.12.2024 в 17:50

«Недушно и надежно»: как миллениалам и зумерам ужиться в одной команде

«СберМаркетинг» запустил MEDIA MIX в новом формате маркетингового ток-шоу

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С-МАРКЕТИНГ ООО | sbermarketing.ru
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Впервые видеоподкаст о рекламе и маркетинге MEDIA MIX от агентства «СберМаркетинг» выходит в формате ток-шоу. Теперь эксперты индустрии будут не только отвечать на вопросы ведущего, но и отстаивать собственное мнение в ходе живой дискуссии с другими участниками, отбросив всякий официоз.

Пилотный выпуск ток-шоу MEDIA MIX раскрывает животрепещущую тему столкновения поколений на рабочем месте. Сегодня практически в каждой команде работают и «зумеры», и «миллениалы». Существуют ли между ними конфликт и насколько он глубок? Как регулировать разногласия между сотрудниками из разных поколений и могут ли они доверять друг другу? Что мотивирует миллениалов и зумеров и как им найти work-life баланс?

Гости первого ток-шоу о маркетинге MEDIA MIX из компаний VK, «СберМаркетинг», Sinners, «Маревен Фуд Сэнтрал», KODIX, «Детский мир», «Авито», «ТопМаркетинг» вместе с ведущими выпуска — Анной Ветринской и Романом Бедретдиновым — поделились своим мнением и ответили на все вопросы.

Сторону зуммеров отстаивали:

  • Максим Лутчак, музыкальный редактор VK, ведущий «VK-фест»;
  • Марфа Сударь, арт-директор студии Sinners.

Представителями старшего поколения стали:

  • Мария Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»;
  • Жамбал Гармажапов, генеральный директор KODIX;
  • Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир»;
  • Александра Клименко, СЕО Soft Skills Lab;
  • Ксения Демченко, руководитель маркетинга мероприятий «Авито»;
  • Роман Абдуллин, основатель проекта «ТопМаркетинг»;
  • Владимир Морковин, директор по стратегии «СберМаркетинга».

Ведущие:

  • Анна Ветринская, директор агентского направления «СберМаркетинга»;
  • Роман Бедретдинов, главный редактор медиа о рекламе Sostav.

СберМаркетинг ток-шоу MEDIA MIX
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