«Недушно и надежно»: как миллениалам и зумерам ужиться в одной команде

Впервые видеоподкаст о рекламе и маркетинге MEDIA MIX от агентства «СберМаркетинг» выходит в формате ток-шоу. Теперь эксперты индустрии будут не только отвечать на вопросы ведущего, но и отстаивать собственное мнение в ходе живой дискуссии с другими участниками, отбросив всякий официоз.

Пилотный выпуск ток-шоу MEDIA MIX раскрывает животрепещущую тему столкновения поколений на рабочем месте. Сегодня практически в каждой команде работают и «зумеры», и «миллениалы». Существуют ли между ними конфликт и насколько он глубок? Как регулировать разногласия между сотрудниками из разных поколений и могут ли они доверять друг другу? Что мотивирует миллениалов и зумеров и как им найти work-life баланс?

Гости первого ток-шоу о маркетинге MEDIA MIX из компаний VK, «СберМаркетинг», Sinners, «Маревен Фуд Сэнтрал», KODIX, «Детский мир», «Авито», «ТопМаркетинг» вместе с ведущими выпуска — Анной Ветринской и Романом Бедретдиновым — поделились своим мнением и ответили на все вопросы.

Сторону зуммеров отстаивали:

Максим Лутчак, музыкальный редактор VK, ведущий «VK-фест»;

Марфа Сударь, арт-директор студии Sinners.

Представителями старшего поколения стали:

Мария Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»;

Жамбал Гармажапов, генеральный директор KODIX;

Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир»;

Александра Клименко, СЕО Soft Skills Lab;

Ксения Демченко, руководитель маркетинга мероприятий «Авито»;

Роман Абдуллин, основатель проекта «ТопМаркетинг»;

Владимир Морковин, директор по стратегии «СберМаркетинга».

Ведущие: