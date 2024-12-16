«Недушно и надежно»: как миллениалам и зумерам ужиться в одной команде

Впервые видеоподкаст о рекламе и маркетинге MEDIA MIX от агентства «СберМаркетинг» выходит в формате ток-шоу. Теперь эксперты индустрии будут не только отвечать на вопросы ведущего, но и отстаивать собственное мнение в ходе живой дискуссии с другими участниками, отбросив всякий официоз.
Пилотный выпуск ток-шоу MEDIA MIX раскрывает животрепещущую тему столкновения поколений на рабочем месте. Сегодня практически в каждой команде работают и «зумеры», и «миллениалы». Существуют ли между ними конфликт и насколько он глубок? Как регулировать разногласия между сотрудниками из разных поколений и могут ли они доверять друг другу? Что мотивирует миллениалов и зумеров и как им найти work-life баланс?
Гости первого ток-шоу о маркетинге MEDIA MIX из компаний VK, «СберМаркетинг», Sinners, «Маревен Фуд Сэнтрал», KODIX, «Детский мир», «Авито», «ТопМаркетинг» вместе с ведущими выпуска — Анной Ветринской и Романом Бедретдиновым — поделились своим мнением и ответили на все вопросы.
Сторону зуммеров отстаивали:
- Максим Лутчак, музыкальный редактор VK, ведущий «VK-фест»;
- Марфа Сударь, арт-директор студии Sinners.
Представителями старшего поколения стали:
- Мария Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»;
- Жамбал Гармажапов, генеральный директор KODIX;
- Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир»;
- Александра Клименко, СЕО Soft Skills Lab;
- Ксения Демченко, руководитель маркетинга мероприятий «Авито»;
- Роман Абдуллин, основатель проекта «ТопМаркетинг»;
- Владимир Морковин, директор по стратегии «СберМаркетинга».
Ведущие:
- Анна Ветринская, директор агентского направления «СберМаркетинга»;
- Роман Бедретдинов, главный редактор медиа о рекламе Sostav.