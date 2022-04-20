«СберКорус» запустил платформу импортозамещения софта и оборудования для всех видов бизнеса

«СберКорус» (входит в экосистему «Сбера») запустил платформу импортозамещения, где любая компания может выбрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного. Об этом сообщается на сайте компании.

На платформе собраны российские аналоги большинства распространённых видов оборудования и программ для всех видов бизнеса, говорится в сообщении. Так, любая компания может собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и оборудования.

Как отмечают в компании, программы на платформе разделены по отраслям бизнеса и области применения. Например, оборудование Cisco, NEC, Dell, Intel, HP замещается поставками от Aquarius и Baikal Electronics, YADRO, iRU, Depo, Vecom.

Вместо программ для офиса от Microsoft Office можно использовать «Битрикс-24», «Мой офис» или «Р7-офис». Управление проектами и командами от Atlassian JIRA, Trello, Asana, Monday, Notion, Wrike можно заменить на «Битрикс-24». Технологии в HR от SAP HR и Oracle HSM замещаются на 1С.Зарплата, управление персоналом и кадровый учёт (HRM) и КЭДО «СберКорус». Заменой сервисам для общения команды, таким как Slack или Zoom могут стать мессенджер Dialog Enterprise и сервисы видеоконференций Jazz by Sber и QuickUp.

Всего на платформе представлен 71 российский продукт, который может заменить 122 зарубежных продукта. 124 функциональных бизнес процесса в компаниях можно перевести на российские аналоги с помощью «СберКорус», подчеркнуди в компании.

Сергей Машурин, руководитель «СберКоруса»: Замещение иностранных программ и оборудования гарантирует стабильную работу бизнеса и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. «СберКорус» обеспечит комплексную разработку проекта перехода на российское ПО и перевод IT-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для бизнеса самое важное.

В 2021 году «СберКорус» внедрил продуктов и решений компании 1С на 267 млн руб. и поставил оборудования на 167 млн руб. В портфеле компании 12 поставщиков российского оборудования.

По собственным данным, за первые месяцы 2022 года «СберКорус» завершил 11 комплексных проектов внедрения отечественного программного обеспечения и поставки оборудования в крупнейших российских компаниях. Общая сумма проектов превысила 150 млн руб.