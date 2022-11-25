Половина россиян собираются откладывать деньги в 2023 году

51% россиян планируют откладывать часть денег на будущее в следующем году. В среднем за 2023 год соотечественники хотели бы накопить 370 тыс. руб., выяснили аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» и компании «СберСтрахование». Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Согласно его данным, 27% респондентов ещё не решили, копить или нет, а 22% опрошенных никаких сумм откладывать не собираются.

Те, кто собираются копить, за год в среднем хотели бы отложить:

500 тыс. руб. и более — 30% респондентов;

от 300 тыс. до 499 тыс. руб. — 10%;

от 200 тыс. до 299 тыс. руб. — 9%;

от 100 тыс. до 199 тыс. руб. — 25%;

от 50 тыс. до 99 тыс. руб. — 16%;

до 50 тыс. руб. — 10%.

Как отмечают аналитики «Работы.ру» и «СберСтрахования», 43% россиян часть дохода откладывали в течение 2022 года. В частности, 18% респондентов копили ежемесячно, а 25% опрошенных откладывали средства время от времени. Ежемесячные накопления чаще делали жители Москвы (23%), Нижегородской области (19%), Санкт-Петербурга (17%), Краснодарского края (16%) и Республики Татарстан (15%).

Почти половина респондентов (47%) заявили, что накопления формируют их «финансовую подушку безопасности». Каждый пятый (19%) участник опроса отметил, что потратит сбережения на отпуск или путешествия, по 14% опрошенных откладывают на ремонт или здоровье.

Ещё 13% россиян копят на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. Каждый девятый (11%) респондент откладывает деньги на новогодние праздники и подарки, 8% — на образование, 6% — на автомобиль, 5% — на покупку бытовой техники, 4% — на гаджеты. На другие причины — откладывают 10% участников опроса.

В опросе рекрутингового сервиса «Работа.ру» и компании «СберСтрахование» приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России.

В начале ноября SuperJob представил результаты опроса, согласно которым, 68% россиян ведёт учёт личных финансов. Однако 47% респондентов не имеют никаких накоплений. Не контролирует свои финансы каждый третий (32%), 55% опрошенных подсчитывают свои доходы и расходы «примерно», а 13% — строго.

Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет. Кроме того, строгий учёт личных финансов более характерен для россиян с доходом свыше 80 тыс. руб.