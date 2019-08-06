Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.08.2019 в 09:55

Сбербанк планирует запустить свой стриминговый сервис

Госбанк обсуждает партнёрство с Zvooq, «Яндексом» и Mail.ru Group

1
Depositphotos

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq. Банк будет сотрудничать с компанией по модели white label, т. е. сервис предоставит юридическую и техническую поддержку, а также свою библиотеку, но развивать стриминг Сбербанк будет под брендом, который выберет сам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался.

Представитель Сбербанка:

Сделка с Rambler Group обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы Сбербанка. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить.

Сбербанк давно присматривается к рынку стриминговых сервисов, говорит знакомый менеджеров банка. Сейчас госбанк сконцентрирован на построении экосистемы, предоставляющей как можно больше услуг клиенту, — это один из приоритетов его стратегии до 2020 года. Сбербанк сможет предложить музыкальный стриминговый сервис своим клиентам, как делает это с Okko, рассуждает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Но успех сервиса будет зависеть от его стратегии — конкуренция между музыкальными стриминговыми сервисами высока, обычно они встроены в другие медиасистемы, например в стриминговый сервис «ВКонтакте» или в «Яндекс.Музыку», подписку на которую пользователь получает при подключении к «Яндекс.Плюсу».

Музыкальные стриминговые сервисы в России набирают популярность, так как предлагают альтернативу бесплатной музыке в низком качестве. Так, на «Яндекс.Музыку» подписалось почти 2 млн человек. Mail.ru Group в отчетности писала о 2,5 млн платных подписчиков своих сервисов. Zvooq не раскрывает эти данные. По данным J’son & Partners Consulting, выручка рынка музыкального стриминга выросла в прошлом году почти вдвое до 4,7 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд от подписки и 1,5 млрд от рекламы.

Сбербанк стриминговый сервис
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.