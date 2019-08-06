Сбербанк планирует запустить свой стриминговый сервис

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq. Банк будет сотрудничать с компанией по модели white label, т. е. сервис предоставит юридическую и техническую поддержку, а также свою библиотеку, но развивать стриминг Сбербанк будет под брендом, который выберет сам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался.

Представитель Сбербанка: Сделка с Rambler Group обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы Сбербанка. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить.

Сбербанк давно присматривается к рынку стриминговых сервисов, говорит знакомый менеджеров банка. Сейчас госбанк сконцентрирован на построении экосистемы, предоставляющей как можно больше услуг клиенту, — это один из приоритетов его стратегии до 2020 года. Сбербанк сможет предложить музыкальный стриминговый сервис своим клиентам, как делает это с Okko, рассуждает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Но успех сервиса будет зависеть от его стратегии — конкуренция между музыкальными стриминговыми сервисами высока, обычно они встроены в другие медиасистемы, например в стриминговый сервис «ВКонтакте» или в «Яндекс.Музыку», подписку на которую пользователь получает при подключении к «Яндекс.Плюсу».

Музыкальные стриминговые сервисы в России набирают популярность, так как предлагают альтернативу бесплатной музыке в низком качестве. Так, на «Яндекс.Музыку» подписалось почти 2 млн человек. Mail.ru Group в отчетности писала о 2,5 млн платных подписчиков своих сервисов. Zvooq не раскрывает эти данные. По данным J’son & Partners Consulting, выручка рынка музыкального стриминга выросла в прошлом году почти вдвое до 4,7 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд от подписки и 1,5 млрд от рекламы.