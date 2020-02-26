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26.02.2020 в 08:25

Сбербанк готовит конкурента «Яндекс.Авто»

Новую мультимедийную платформу для автомобилей разрабатывает бывший топ-менеджер IT-компании

Сбербанк разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей. Направление возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам другого источника, «практически вся» команда «Яндекс.Авто» перешла вместе с Василевским в проект Сбербанка. Василевский сообщил в соцсетях, что с декабря 2019 года стал гендиректором входящей в Сбербанк SberDigitalAuto.

Мультимедийная платформа для автомобилей станет частью экосистемы Сбербанка, для развития которой он намерен заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений. В частности, банк уже ведет переговоры о приобретении сервиса 2ГИС. В числе другие потенциальных партнеров банка источники называют стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России. По их словам, платформа Сбербанка по аналогии с «Яндекс.Авто» будет оснащена системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в представленную 18 февраля ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. Ключевой задачей Сбербанка в продвижении платформы станут партнерства с автопроизводителями, причем в основном из сегмента бюджетных и наиболее продаваемых автомобилей, уверен руководитель Content Review Сергей Половников.

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» включает навигатор, «Яндекс.Музыку», браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки». Всеми функциями можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса». Платформа запустилась в сентябре 2017 года, ее первым партнером стала Toyota, позднее к ней присоединились АвтоВАЗ, Renault и Nissan, Mitsubishi.

Сбербанк Яндекс.Авто
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