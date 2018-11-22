Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей и применять их личные настройки в разных автомобилях. Первым сервисом, где заработала новая функция, стал каршеринг «Яндекс.Драйв». Теперь после посадки в машину человеку не придётся вводить логин и пароль: «Яндекс.Авто» поздоровается с водителем по имени, загрузит избранные точки из Навигатора и включит персонализированное радио.

Благодаря автоматической авторизации водитель будет тратить меньше времени на подготовку к поездке в «Яндекс.Драйве». Например, ему не нужно будет искать адрес в Навигаторе, достаточно сказать «поехали домой» — и приложение построит маршрут. Не важно, где водитель пользуется Навигатором, — в личном автомобиле или в каршеринге. «Яндекс.Авто» запомнит предыдущие поездки и в следующий раз предложит уже привычный маршрут. То же самое и с музыкой — система составит плейлист на основе любимых песен водителя из «Яндекс.Музыки».

Андрей Василевский, руководитель «Яндекс.Авто»: "Автоматическая авторизация в Яндекс.Авто решает важную задачу сервисов совместного использования — сохраняет персональный опыт. В будущем это поможет сделать комфортнее не только поездку на Драйве, но и, например, на Яндекс.Такси. Можно будет выехать из дома на своей машине, в течение дня ездить на такси, а обратно вернуться на каршеринге — при этом все автомобили могут знать предпочтения человека и, например, включать его любимую радиостанцию. Настанет время, когда можно будет переносить из одной машины в другую не только данные, но и, например, настройки спинки кресла или температуры в салоне".