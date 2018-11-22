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Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей

22.11.2018 в 11:40

Первым сервисом, где заработала новая функция, стал каршеринг «Яндекс.Драйв»

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей и применять их личные настройки в разных автомобилях. Первым сервисом, где заработала новая функция, стал каршеринг «Яндекс.Драйв». Теперь после посадки в машину человеку не придётся вводить логин и пароль: «Яндекс.Авто» поздоровается с водителем по имени, загрузит избранные точки из Навигатора и включит персонализированное радио.

Благодаря автоматической авторизации водитель будет тратить меньше времени на подготовку к поездке в «Яндекс.Драйве». Например, ему не нужно будет искать адрес в Навигаторе, достаточно сказать «поехали домой» — и приложение построит маршрут. Не важно, где водитель пользуется Навигатором, — в личном автомобиле или в каршеринге. «Яндекс.Авто» запомнит предыдущие поездки и в следующий раз предложит уже привычный маршрут. То же самое и с музыкой — система составит плейлист на основе любимых песен водителя из «Яндекс.Музыки».

Андрей Василевский, руководитель «Яндекс.Авто»:

"Автоматическая авторизация в Яндекс.Авто решает важную задачу сервисов совместного использования — сохраняет персональный опыт. В будущем это поможет сделать комфортнее не только поездку на Драйве, но и, например, на Яндекс.Такси. Можно будет выехать из дома на своей машине, в течение дня ездить на такси, а обратно вернуться на каршеринге — при этом все автомобили могут знать предпочтения человека и, например, включать его любимую радиостанцию. Настанет время, когда можно будет переносить из одной машины в другую не только данные, но и, например, настройки спинки кресла или температуры в салоне".

Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.Драйва»:

"Привычные для водителя маршруты и музыка делают машины Драйва ближе к личным автомобилям. Нам важно, чтобы поездки на Яндекс.Драйве были удобными, а пользователю было проще решать повседневные задачи. Мы хотим, чтобы в будущем наши автомобили стали ещё и персональными помощниками. Например, могли подсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино".

Каршеринг яндекс.драйв Яндекс.Авто
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