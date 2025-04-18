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18+
18.04.2025 в 10:30

«Сбер» выявил 19 тысяч фишинговых ресурсов под своим брендом

Компания инициировала их блокировку

В 2024 году «Сбер» инициировал блокировку около 19 тыс. фишинговых интернет-ресурсов, которые использовали его бренд в попытках обмана пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании по кибербезопасности Сергея Лебедя. По его словам, в сравнении с предыдущим годом количество подобных угроз возросло на 30%.

По данным аналитической платформы Sberbank Threat Intelligence, кибермошенники все активнее используют узнаваемость бренда «Сбер» для создания поддельных сайтов и сервисов, направленных на похищение персональных данных и финансовой информации пользователей. Система позволила оперативно выявлять и инициировать блокировку опасных ресурсов.

Кроме фишинговых сайтов, эксперты компании обнаружили 33 поддельных мобильных приложения, имитирующих интерфейс и функциональность сервисов «Сбера». Все они также были заблокированы.

В начале года сообщалось, что Сбербанк раскрыл деятельность «университета» по подготовке кибермошенников, в том числе хакеров для проведения атак на российские организации.

Блокировка Сбер фишинг
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