«СберАвто» внедряет ИИ для подбора авто

Сервис для покупки, обслуживания и продажи машин «СберАвто» (входит в экосистему «Сбера») представил решение для подбора автомобилей с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. Новый ИИ-помощник интегрирован в поисковую строку на главной странице сервиса и способен оценивать запросы пользователей, учитывая их контекст, а затем предлагать подходящие модели и консультировать по ним. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там подчеркнули, что такой подход экономит время и «обогащает» клиентский опыт: ИИ-помощник не только рекомендует автомобили, но и отвечает на вопросы о технических характеристиках, дает дополнительные рекомендации и предоставляет ссылки на обзоры и статьи. Более того, благодаря возможности задавать уточняющие вопросы, ИИ способен точно понять потребности клиента и предложить наиболее релевантную информацию.

Генеральный директор «СберАвто» Илья Федорченко отметил, что компания стремится создать «масштабируемого ИИ-помощника», который обеспечит «качественный клиентский опыт». В дальнейшем планируется развитие мультимодальности, чтобы ИИ мог понимать не только текст, но и изображения или голосовые сообщения.