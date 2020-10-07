«Сбер», ВТБ, Mail.ru Group и Ozon переводят на удаленку 70% сотрудников

В связи с ростом числа заболеваемости и соответствующим распоряжением мэрии Москвы, крупные компании, в числе которых «Сбер», ВТБ, Mail.ru Group и Ozon переводят максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

«Сбер» переведет до 70% своих офисных сотрудников на дистанционный режим работы в тех регионах России, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе банка. В сообщении сказано, что 74 тысячи офисных сотрудников показали эффективную работу в период весенней самоизоляции. Все отделения банка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации. Сотрудники, работающие в офисах, регулярно тестируются на COVID-19, соблюдают правила социального дистанцирования и обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Mail.ru Group останется на удаленке минимум до 2021 года, сообщил представитель компании Сергей Лучин на своей странице в Facebook. В Группе отметили, что создали более сотни разных проектов для людей во время карантина. Семь тысяч сотрудников холдинга продолжать делать это из дома и дальше.

Российский онлайн-ритейлер Ozon отправил на дистанционную работу более 70% офисных сотрудников. Логистические центры и служба доставки Ozon продолжают работать в штатном режиме с соблюдением усиленных мер безопасности. В компании подчеркнули, что готовы к росту числа заказов и будут поддерживать высокий уровень сервиса.

ВТБ перевел на удаленный режим работы уже свыше 50% сотрудников в Москве, при необходимости готов оперативно вернуться к полностью дистанционному режиму, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка. В региональных отделениях решения о переводе сотрудников на удаленный режим принимаются региональными оперативными штабами в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Напомним, на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Позднее он издал указ, согласно которому работодатели должны сообщать информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. В частности, мэрии нужны номера их мобильных телефонов и автомобилей либо проездных документов.