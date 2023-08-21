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Дизайн сайта - Liqium

18+
21.08.2023 в 15:36

«Самокат» создал собственный бренд одежды Arive

Дизайн вещей разрабатывала команда компании без привлечения сторонних специалистов

«Самокат» запустил свой одежный бренд Arive, сообщает Shopper’s. Вещи продаются на «Мегамаркете». На витрину ведёт плашка «Новая марка Arive» с главной страницы сайта.

Согласно данным Роспатента, ООО «Умный ритейл» (операционная компания «Самоката») зарегистрировало торговый знак Arive 13 июня 2023 года, изображение со стилизованной буквой «А» — 20 июня этого года.

Arive позиционируют как бренд базовой одежды. В ассортименте — юбки, джинсы, рубашки, футболки, кардиганы, свитеры. Цены начинаются с 1 тыс. 190 руб.

Коллекцию разрабатывали сотрудники «Самоката» без участия сторонних дизайнеров, сообщил руководитель продукта Arive Антон Адасько. Вещи шьют в России и Турции. Пока коллекции Arive представлены только «Мегамаркете», выходить на другие площадки электронной торговли бренд не собирается. («Самокатом» и «Мегамаркетом» владеет «Сбер»).

Генеральный директор Infoline Иван Федяков рассказал РБК, что таким образом компания хочет увеличить оборот и сделать бизнес более прибыльным. Сервис сейчас, как и многие другие представители сферы e-grocery, работает в убыток. Например, в прошлом году выручка «Самоката» составила 68,2 млрд руб., чистый убыток — 10,7 млрд руб. По мнению Федякова, выбор сегмента в этом случае не самый лучший, поскольку он остаётся высококоркурентным, несмотря на уход зарубежных игроков.

В марте компания анонсировала открытие трёх офлайн-магазина, в районах, где ещё нет доставки ­— в Егорьевске (Московская область), а также во Всеволжске и Киришах (Ленинградская область).

Потребрынок Сбер "Самокат" Arive
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