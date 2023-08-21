«Самокат» создал собственный бренд одежды Arive

«Самокат» запустил свой одежный бренд Arive, сообщает Shopper’s. Вещи продаются на «Мегамаркете». На витрину ведёт плашка «Новая марка Arive» с главной страницы сайта.

Согласно данным Роспатента, ООО «Умный ритейл» (операционная компания «Самоката») зарегистрировало торговый знак Arive 13 июня 2023 года, изображение со стилизованной буквой «А» — 20 июня этого года.

Arive позиционируют как бренд базовой одежды. В ассортименте — юбки, джинсы, рубашки, футболки, кардиганы, свитеры. Цены начинаются с 1 тыс. 190 руб.

Коллекцию разрабатывали сотрудники «Самоката» без участия сторонних дизайнеров, сообщил руководитель продукта Arive Антон Адасько. Вещи шьют в России и Турции. Пока коллекции Arive представлены только «Мегамаркете», выходить на другие площадки электронной торговли бренд не собирается. («Самокатом» и «Мегамаркетом» владеет «Сбер»).

Генеральный директор Infoline Иван Федяков рассказал РБК, что таким образом компания хочет увеличить оборот и сделать бизнес более прибыльным. Сервис сейчас, как и многие другие представители сферы e-grocery, работает в убыток. Например, в прошлом году выручка «Самоката» составила 68,2 млрд руб., чистый убыток — 10,7 млрд руб. По мнению Федякова, выбор сегмента в этом случае не самый лучший, поскольку он остаётся высококоркурентным, несмотря на уход зарубежных игроков.

В марте компания анонсировала открытие трёх офлайн-магазина, в районах, где ещё нет доставки ­— в Егорьевске (Московская область), а также во Всеволжске и Киришах (Ленинградская область).