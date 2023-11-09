«Сбер» запретил нейросети Kandinsky генерировать изображения с российским флагом

«Сбер» скорректировал работу нейросети Kandinsky 2.1, которая до этого генерировала изображения на российском флаге. Об этом на пленарной сессии форума Finopolis 2023 сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, передают «Ведомости».

Греф рассказал, что вскоре после обнародования нейросети сотрудников компании вызвали в прокуратуру. Причина — обращение депутатов Госдумы. По словам главы Сбербанка, генеративная модель нарисовала на государственном флаге России купола собора Василия Блаженного.

«Депутаты подсчитали, что это издевательство над нашими национальными флагами. Соответственно, мы тут же остановились. Определённые вещи — символы государственные и прочее — она [нейросеть] не генерит уже», — заявил Греф. Сейчас нейросеть «Сбера» по запросу пользователя выдаёт заранее заданную картинку, не генерируя какое-либо изображение на её основе.

«Но при этом она [нейросеть] теряет в генерации», — подчеркнул глава «Сбера». После того как разработчики в течение полугода корректировали настройки безопасности сети, доступная широкому кругу пользователей нейросеть «потеряла 12% в креативности и точности», добавил он.

При развитии технологий искусственного интеллекта компаниям нужно «снисхождение и понимание» со стороны органов власти, а также понимание того, что сейчас нейросети «как дети малые» и только учатся генерировать контент, подытожил Греф.

Разбирательство в прокуратуре, по его словам, завершилось «без последствий для банка». «Хорошо, что прокурор современный попался, с чувством юмора: он все изучил, слава богу, нас никуда не привлекли», — сказал предправления «Сбера».

В апреле 2023 года лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутат попросил проверить на соответствие российскому законодательству контент нейросети Kandinsky.

В частности, Миронов обращал внимание на то, что при запросах к Kandinsky «Донбасс — это Россия» и «Я люблю Донбасс» на генерируемых картинках преобладают цвета украинского флага. Позднее в своём Telegram-канале он сообщил, что готов отозвать обращение в Генпрокуратуру, а также отметил быстроту реакции банка.

Тогда же в «Сбере» заявили, что разработчики не должны отвечать за изображения, которые создаёт нейросеть, в том числе за рисунки, нарушающие российское законодательство. Такую позицию кредитной организации озвучили её представители на встрече с прокуратурой.