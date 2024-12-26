«Если чуда не случается — берем его в свои руки»: «Сбер» представил новогодний видеоролик

В преддверии Нового года «Сбер» разработал ряд активностей и вместе с командой «СберМаркетинга» представил имиджевый видеоролик, в котором творить чудеса помогает амбассадор бренда — «Сберкот».

Ролик отличает кинематографичный сценарий и неожиданные сюжетные повороты. Герои видео — бабушка с дедушкой и их внук с родителями — живут в разных городах. Семью разделяет большое расстояние, и праздник друг без друга совсем не кажется им радостным. Им на помощь приходят «Сберкот» и Снеговик, образ которого сгенерировала нейросеть Kandinsky 3.0. Благодаря силе любви, семейным традициям и сервисам «Сбера» семья снова вместе, и в доме царит счастливая праздничная атмосфера.

Нейросеть также написала песню, отражающую идею видео и главный новогодний посыл, что чудо в наших руках.

Праздничная коммуникация включает спецпроекты в СБОЛе: «Итоги года 2024», с помощью сервиса клиенты могут узнать, каким был их финансовый год, и спецпроект «Адвент-календарь» с интеграцией партнеров «Сбера», направленный на помощь в подготовке к Новому году.

Команда «Сбера»: Новый год — один из самых любимых праздников детей и взрослых, символ перехода из прошлого в будущее, время построения планов и загадывания желаний, подведения итогов и ожидания новых свершений. Ежегодно «Сбер» и компании-партнеры делают все возможное, чтобы каждый клиент ощутил надежную поддержку и был уверен, что все желания сбудутся.

Команда «СберМаркетинга»: В этом году мы решили рассказать о чудесах, которые уже рядом с нами, главное — верить в собственные силы. С помощью анимационной графики мы объединили реальный и цифровой миры, создав пространство возможностей, где чудеса совершают живые герои, а волшебные персонажи лишь вдохновляют и подсказывают.

Состав творческой группы

«Сбер» (клиент)

Начальник отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Алена Конурина

Руководитель направления имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Евгений Фросин

Аналитик отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Анастасия Федорова



«СберМаркетинг» (креативное агентство, продакшен)



Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Креативный директор: Светлана Помыткина

Руководитель творческой группы: Анна Золотарева

Ведущие арт-директора: Денис Попенков, Лариса Журавлева

Ведущий креатор: Анна Дронова-Зиганшина

Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова

Руководитель группы клиентского сервиса: Алена Рыжова

Младший менеджер по работе с клиентами: Марина Светлова

Ведущий стратег: Антон Маркин

Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов

Продюсер съемочного отдела: Александр Двуреченский

Руководитель отдела постпродакшен: Станислав Кириллов

Старший продюсер постпродакшен: Яна Белова

Режиссер: Катя Телегина

Оператор: Алексей Куприянов