«Сбер» представил продолжение киноальманаха «Россия, я люблю тебя»

Ко Дню народного единства «Сбер» и «СберМаркетинг» запустили второй этап кинопроекта «Россия, я люблю тебя». В продолжение альманаха вошли пять новых короткометражных фильмов, одним из которых стала работа режиссера Константина Богомолова. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Сбера».

«Россия, я люблю тебя» — киноальманах, который рассказывает о большой любви к малой родине через истории из разных уголков страны. Первая часть проекта состояла из трех фильмов режиссеров Алексея Нужного, Николая Хомерики и Алексея Куприянова, была представлена летом в День России и встретила теплый отклик у зрителей.

В фокусе нового этапа — поддержка молодых талантов. Четыре короткометражные работы были сняты в Мурманске, Перми, Краснодаре и Москве студентами и выпускниками профильных вузов под кураторством режиссеров Александра Войтинского, Константина Богомолова, Владимира Котта и Алексея Нужного. В рамках проекта свою киноленту «Петр и Ассоль» снял Богомолов.

Имиджевая кампания и тизер появились на всех основных медиаплощадках, включая федеральное ТВ, соцсети, цифровые и наружные носители, экраны сети кинотеатров «Синема парк», а также сайт проекта. Широкий кинопрокат новелл стартует 14 ноября — фильмы покажут в 67 кинотеатрах страны. В начале декабря киноальманах появится в Okko.

Киноальманах «Россия, я люблю тебя» — часть имиджевой стратегии «Сбера», направленной на поддержку культуры и искусства в РФ. Проект призван поддержать молодые таланты, изменить восприятие бренда, показать его вклад в социальную сферу и вовлеченность в жизнь общества.

Команда «Сбера»: Для нас этот проект — возможность говорить с аудиторией на языке кино о самом важном: о любви к своей земле, ее людям и традициям. Мы стремимся не только создать эмоциональную связь со зрителями, но и предоставить творческую площадку для нового поколения российских режиссеров, чей свежий взгляд помогает раскрыть тему малой родины особенно глубоко и искренне.

Команда «СберМаркетинга»: Успех первого этапа, представленного в июне, подтвердил актуальность выбранной темы. Киноновеллы Алексея Нужного, Николая Хомерики и Алексея Куприянова собрали более 20 тысяч положительных откликов от зрителей, а общий медиаохват кампании превысил 80 млн контактов. Такой резонанс вдохновил нас на развитие проекта и поиск новых авторов для рассказов о любви к родным местам.

Состав творческой группы

«Сбер» (клиент):

Управляющий директор — начальник управления коммуникаций и репутации: Артем Фатхуллин

Исполнительный директор — начальник отдела позиционирования и имиджевых проектов: Алена Конурина

Руководитель направления отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ»: Дарья Вольхина

Продюсер отдела позиционирования и имиджевых проектов: Вероника Безматерных

«СберМаркетинг» (агентство):

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Заместитель исполнительного креативного директора: Владислав Казаков

Креативный директор группы спецпроектов: Константин Симонов

Руководитель отдела по работе с клиентами: Анна Богданова

Старший менеджер по работе с клиентами: Юлия Свист

Руководитель отдела продакшена: Олег Гридасов

Старшие продюсеры: Александр Двуреченский, Маруся Кармен

Bazelevs (продакшен):

Продюсеры: Алла Собецки, Елена Алашеева, Дмитрий Кетов, Игорь Капустин, Анна Шиманогова, Дима Лобков, Саша Бравова

Постпродакшен-продюсер: Иван Потемкин

Линейный продюсер: Екатерина Олейникова

Ассистенты продюсера: Анастасия Шишкевич, Мария Березина, Анна Лбова