«Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия

В крупнейших аэропортах страны, от Сочи до Владивостока, «Сбер» разместил рекламу, которая показывает различные направления для отдыха и предлагает инструмент для безотлагательного начала путешествий. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Вокруг нас множество мест, способных удивить. Недостаточно просто прочитать об этом — нужно отправиться и увидеть все своими глазами. «Сбер» предлагает тем, кто ищет разнообразия, поездку в горы, где можно попробовать интересные блюда. Для желающих отдохнуть от повседневной суеты банк рекомендует поездку на море. Еще одно направление — Дальний Восток: его экзотика и первозданная природа не оставят путешественников равнодушными. Север станет идеальным местом для тех, кто хочет увидеть северное сияние. Кроме того, есть одно место, которое объединяет все вышеперечисленное — это Алтай, отмечают представители «Сбера».

Банк предлагает взглянуть на кредит по-новому: он нужен не только для простой поездки в отпуск, а для того, чтобы впервые показать сыну море, отвезти любимую в горы или даже увидеть китов своими глазами.