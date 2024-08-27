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27.08.2024 в 16:50

«Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия

Банк предложил посмотреть на кредит по-новому

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СБЕРБАНК ПАО | www.sberbank.ru
erid:LjN8JwdrM

В крупнейших аэропортах страны, от Сочи до Владивостока, «Сбер» разместил рекламу, которая показывает различные направления для отдыха и предлагает инструмент для безотлагательного начала путешествий. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Вокруг нас множество мест, способных удивить. Недостаточно просто прочитать об этом — нужно отправиться и увидеть все своими глазами. «Сбер» предлагает тем, кто ищет разнообразия, поездку в горы, где можно попробовать интересные блюда. Для желающих отдохнуть от повседневной суеты банк рекомендует поездку на море. Еще одно направление — Дальний Восток: его экзотика и первозданная природа не оставят путешественников равнодушными. Север станет идеальным местом для тех, кто хочет увидеть северное сияние. Кроме того, есть одно место, которое объединяет все вышеперечисленное — это Алтай, отмечают представители «Сбера».

«Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия «Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия «Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия «Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия «Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия «Сбер» запустил кампанию, вдохновляющую на путешествия

Банк предлагает взглянуть на кредит по-новому: он нужен не только для простой поездки в отпуск, а для того, чтобы впервые показать сыну море, отвезти любимую в горы или даже увидеть китов своими глазами.

Сбер
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