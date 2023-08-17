«Сбер» встроил нейросеть GigaChat в свои устройства с ассистентом «Салют»

«Сбер» внедрил в умные устройства с ассистентом «Салют» нейросеть GigaChat, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Первыми оценить работу сервиса смогут пользователи умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. В ближайшее время функция станет доступна для других устройств, заверили в «Сбере».

На умных колонках пользователь может сгенерировать текст по заданным параметрам, озвучив запрос ассистенту, и получить голосовой ответ. Например, можно попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить идею, придумать поздравление, шутку или название.

GigaChat умеет держать контекст диалога, поэтому в запросе есть возможность добавлять больше деталей или поменять стиль, жанр и объём ответа, пояснили в компании.

«Сбер» объявил о создании собственной мультимодальной нейросети — чат-бот GigaChat в апреле 2023 года. Тогда отмечалось, что нейросеть в том числе «умеет» общаться, писать код, создавать тексты, рисовать изображения по запросу.