«Сбер» внедрит оплату по биометрии в магазинах по всей России

«Сбер» начал массовое внедрение оплаты в розничных магазинах по биометрии по всей России. Сейчас терминалы банка в торговых точках меняют на новые с функцией распознавания лиц. Заплатить за покупки можно будет, улыбнувшись в камеру. Об этом сообщают «Известия».

По словам управляющего директора дивизиона «Эквайринг» в «Сбере» Сергея Шубочкина, сейчас парк оборудования кредитной организации насчитывает 2 млн терминалов.

Шубочкин также рассказал, как будет проходить транзакция: «На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: вы улыбаетесь — оплата прошла». В настоящее время происходит процесс отладки и диалог с сетевыми магазинами, добавил он.

Как отметил Шубочкин изданию, компания экспериментировала с разными методами оплаты и с биометрией возникает «много технологических сложностей». Например, при оплате таким способом основное — убедиться, стоит перед терминалом живой человек или фотография. «Сбер» закупит терминалы с 2D-камерами, поскольку цена на терминалы с 3D-камерами для банка оказалась «неприемлема», прокомментировал Шубочкин.

«Сбер» начал сбор биометрических данных клиентов в декабре 2018 года. В начале 2020-го банк запустил пилотное тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц, использование которых возможно без наличия карты.