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08.04.2022 в 16:37

«Сбербанк» остановил все валютные переводы за границу

За рубеж в рублях можно перевести через отделения банка

С 7 апреля «Сбербанк» прекратил все переводы в иностранной валюте за границу. Запрет на валютные переводы распространяется в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

По его словам, решение принято в связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счёт клиента в полном объёме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — уточнил представитель «Сбербанка».

Также в рублях можно переводить по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против «Сбербанка» и «Альфа-банка». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями. 8 апреля ограничения против этих банков также ввела Япония.

Впервые «Сбер» попал под санкции США 24 февраля. Тогда его внесли в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предполагающий ограничения на корреспондентские счета в США. 1 марта санкции против «Сбера» ввёл Лондон, повторив американские санкции, — запретил расчёты в фунтах.

Сбербанк Сбербанк Онлайн
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