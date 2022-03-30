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30.03.2022 в 17:50

«Сбер» планирует разработать аналог LinkedIn

Кроме того, в экосистему бренда может войти аналог запрещённого в России Instagram

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«Сбер» запустит аналоги глобальных соцсетей — как отметил в своём Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, локальная версия запрещённого в России Instagram (входит в Meta — признана экстремистской организацией в РФ) может стать частью экосистемы компании. Платформу разрабатывают на базе корпоративной соцсети — команда планирует расширить её функционал и визуал.

Кроме того, есть информация о планах «Сбера» выйти в сегмент деловых соцсетей с аналогом LinkedIn. Антон Горелкин считает, что новый продукт экосистемы сможет «освежить рынок отраслевых коммуникаций». Sostav направил запрос пресс-службе компании.

Ранее супераппы крупнейших российских экосистем отметили рост активной аудитории — ежемесячное число пользователей мобильного приложения «Сбера» достигло отметки в 75 млн.

LinkedIn Сбер
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