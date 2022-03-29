Супераппы отмечают приток активной аудитории

На фоне ухода из России зарубежных музыкальных и видеосервисов отечественные экосистемы отмечают приток пользователей и рост активности в своих приложениях. Они активно заменяют иностранные сервисы российскими аналогами, чтобы предоставить пользователям максимальный набор функций, пишет «Коммерсант».

По данным J'son & Partners Consulting, крупнейшими экосистемами, которые имеют собственные супераппы являются «Сбер», «Яндекс», VK, «Тинькофф» и МТС. Основная особенность супераппа — наличие на одной площадке множества дополнительных сервисов, в случае с банками, например, нефинансовых (от заказа такси до подписки на музыку).

Так, в супераппе «Тинькофф» сейчас более 25 сервисов, единственным значимым иностранным партнером был Booking, которого заменили российские аналоги, отметили в компании. Там также сообщили, что ежедневное количество активных пользователей суперприложения «Тинькофф» выросло на 15% по отношению к прошлому месяцу.

В мобильном приложении «Сбера» также наблюдается приток аудитории, говорят в компании: «На сегодняшний момент ежемесячное число пользователей мобильного приложения почти достигло 75 млн».

А вот МТС активно развивала экосистему совместно со Spotify и Apple Music. Сейчас некоторые соглашения оператора заморожены, оперативно заменить их российскими аналогами не всегда возможно, знает собеседник издания. В МТС сообщили, что «поступательно ускоряют интеграцию российских и зарубежных партнеров в собственную экосистему».

Участники рынка считают, что в текущей ситуации супераппы будут пользоваться повышенным спросом. Большинство сервисов в рамках банковских экосистем по большей части и так являются российскими — такси, покупка билетов, бронирование ресторанов, медицинские и развлекательные сервисы. Поэтому уход зарубежных не повлиял на насыщенность российских экосистем услугами, считает руководитель аналитического отдела ассоциации «Финтех» Никита Ломов.

Ранее аналитики Morgan Stanley пронозировали, что объём цифровых экосистем и супераппов в России к 2025 году вырастет до $134 млрд. Темпы роста ежегодно составят 21%.