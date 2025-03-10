Следствие попросит арестовать Сашу Митрошину

Следствие намерено обратиться в Чертановский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для блогера Александры Митрошиной, «связанной с лишением свободы». Об этом сообщили в Следственном комитете (СК), уточнив, что работа по изучению хозяйственно-финансовой документации продолжается, а обвиняемая проверяется на причастность к экономическим преступлениям.

По данным «Ъ», речь идет о домашнем аресте. Ранее в отношении Митрошиной было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 млн руб., организовав перевод денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана на Кубани, после чего доставлена в Москву для проведения следственных действий.

В субботу Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что Митрошиной предъявлено обвинение, и она признала вину в полном объеме. По данным правоохранительных органов, часть незаконно полученных средств была использована для покупки нежилой недвижимости в центре столицы.