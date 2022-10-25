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25.10.2022 в 06:50

SAP не может найти покупателя на бизнес в России

Компания не уйдёт из страны в планируемые ранее сроки

SAP не уйдёт с российского рынка до конца года, как планировала ранее. Дело в том, что компания так и не нашла покупателей на свои подразделения в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С начала весны SAP свернула работу в России, однако у компании все ещё есть годовые контракты на техническое обслуживание, которые она должна выполнять. Такие контракты продлеваются автоматически. SAP же прекратила оказывать услуги только компаниям, попавшим под санкции.

За любые нарушения контракта несут личную ответственность сотрудники компании. Кроме того, SAP не хочет связываться с судебными разбирательствами.

При этом компания уже закрыла свои центры обработки данных и сократила сотрудников, предложив некоторым эмигрировать для дальнейшей работы в компании за рубежом. В планах компании сократить персонал в стране — с 1250 до 100 к концу года.

В июне SAP объявила о намерении полностью покинуть российский рынок до конца года. В компании оценили потери от прекращения деятельности в России в €350 млн. В августе стало известно, что топ-менеджеры SAP СНГ, в том числе глава компании Андрей Филатов, прорабатывают возможность покупки российских активов корпорации, однако переговоры не увенчались успехом. В сентябре SAP продавала вычислительную технику из собственных дата-центров.

SAP
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