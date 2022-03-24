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24.03.2022 в 11:25

Фармацевтическая компания Sanofi ограничит деятельность в России

Компания продолжит поставки только жизненно важных лекарств и вакцин

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Французская фармацевтическая компания Sanofi решила прекратить все расходы в России и Белоруссии, включая траты на рекламу. Компания не будет набирать новых пациентов для клинических исследований — текущие клиенты продолжат получать необходимое лечение.

В Россию Sanofi продолжит поставки только жизненно важных лекарств и вакцин, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании. Фармпроизводитель выпускает препараты под брендами «Но-шпа», «Магне B6», «Лазолван», «Зодак» и другие.

«Полное прекращение нашей деятельности лишило бы людей необходимых и жизненно важных лекарств и вакцин, в которых они нуждаются, и усугубило бы страдания. Это противоречило бы нашей цели. Мы будем по-прежнему сосредоточены на пациентах, как и всегда», — отметили в Sanofi.

В сентябре прошлого года Sanofi и PRT сняли документалку о людях с редким генетическим заболеванием. Фильм Александра Элькана «А что такое дышать?» привлекает внимание к проблемам людей с диагнозом «муковисцидоз».

В марте швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостановила инвестиции, маркетинговую деятельность и все научные разработки в России. Завод компании «Новартис Нева» в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка.

До этого о заморозке рекламной деятельности и инвестиционных проектов в России сообщила химико-фармацевтическая транснациональная корпорация Bayer. Компания продолжит поставлять в Россию свою продукцию.

Sanofi «Но-шпа» «Лазолван»
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