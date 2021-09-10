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10.09.2021 в 17:41

Sanofi и PRT сняли острую документалку о людях с редким генетическим заболеванием

Фильм Александра Элькана «А что такое дышать?» привлекает внимание к проблемам людей с диагнозом «муковисцидоз»

Коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate сняло документальный фильм о самом распространенном из орфанных (редких) заболеваний в России — муковисцидозе. Команда рассказала Sostav о проекте, реализованном в рамках программы Sanofi.

Кинопроект самобытного режиссера-документалиста Александра Элькана «А что такое дышать?», съемки которого проходили по всей России в самый разгар пандемии, осенью и зимой 2020 года, представляет собой калейдоскоп разных, но в то же время очень похожих историй. Герои живут на расстоянии тысяч километров друг от друга, и всех их объединяет простой и очень личный вопрос: «Что будет дальше?».

Артем Давыдов, руководитель департамента фармацевтических коммуникаций PRT Edelman Affiliate:

Съемки документального фильма о людях, ведущих бой с неизлечимой болезнью, — всегда вызов, особенно если процесс ограничен локдауном, и ты понимаешь, что любое промедление фатально. Ты можешь просто не успеть отснять материал. Мы очень рады, что фильм получился именно таким, каким и задумывался: без лишних слез и сантиментов — жизнь как она есть.

Муковисцидоз — одно из самых распространенных среди редких заболеваний у людей европейского происхождения, поражает ряд органов и систем организма, может приводить к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни. Почти каждый 30-й житель планеты — носитель дефектного гена. Этим заболеванием нельзя заразиться, оно не отражается на умственном развитии. В России более 3,5 тыс. человек с подобным диагнозом, но основная доля пациентов — дети и подростки, и, вероятнее всего, только четверть из них доживет до 18 лет.

Состав творческой группы:

Sanofi (клиент):
Наталия Бессонова — руководитель направления «Редкие болезни и рассеянный склероз»
Мария Доронина — менеджер категории
Антон Шалиско — руководитель медицинского направления «Редкие болезни»
Владислава Серебреникова — менеджер по коммуникациям
Кристина Макарова — ассистент категории

PRT Edelman Affiliate (агентство):
Александр Элькан — режиссер
Игорь Попов — креативный директор
Марат Амиров — креативный продюсер
Залина Найфонова — аккаунт-директор
Ксения Фетисова и Ярослава Баклажанская — продюсеры
Ирина Иванченко — PR-менеджер
Артем Давыдов — Rainmaker

Партнерский материал
PRT Edelman Affiliate Sanofi
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