Sanofi и PRT сняли острую документалку о людях с редким генетическим заболеванием

Коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate сняло документальный фильм о самом распространенном из орфанных (редких) заболеваний в России — муковисцидозе. Команда рассказала Sostav о проекте, реализованном в рамках программы Sanofi.

Кинопроект самобытного режиссера-документалиста Александра Элькана «А что такое дышать?», съемки которого проходили по всей России в самый разгар пандемии, осенью и зимой 2020 года, представляет собой калейдоскоп разных, но в то же время очень похожих историй. Герои живут на расстоянии тысяч километров друг от друга, и всех их объединяет простой и очень личный вопрос: «Что будет дальше?».

Артем Давыдов, руководитель департамента фармацевтических коммуникаций PRT Edelman Affiliate: Съемки документального фильма о людях, ведущих бой с неизлечимой болезнью, — всегда вызов, особенно если процесс ограничен локдауном, и ты понимаешь, что любое промедление фатально. Ты можешь просто не успеть отснять материал. Мы очень рады, что фильм получился именно таким, каким и задумывался: без лишних слез и сантиментов — жизнь как она есть.

Муковисцидоз — одно из самых распространенных среди редких заболеваний у людей европейского происхождения, поражает ряд органов и систем организма, может приводить к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни. Почти каждый 30-й житель планеты — носитель дефектного гена. Этим заболеванием нельзя заразиться, оно не отражается на умственном развитии. В России более 3,5 тыс. человек с подобным диагнозом, но основная доля пациентов — дети и подростки, и, вероятнее всего, только четверть из них доживет до 18 лет.

Состав творческой группы:



Sanofi (клиент):

Наталия Бессонова — руководитель направления «Редкие болезни и рассеянный склероз»

Мария Доронина — менеджер категории

Антон Шалиско — руководитель медицинского направления «Редкие болезни»

Владислава Серебреникова — менеджер по коммуникациям

Кристина Макарова — ассистент категории



PRT Edelman Affiliate (агентство):

Александр Элькан — режиссер

Игорь Попов — креативный директор

Марат Амиров — креативный продюсер

Залина Найфонова — аккаунт-директор

Ксения Фетисова и Ярослава Баклажанская — продюсеры

Ирина Иванченко — PR-менеджер

Артем Давыдов — Rainmaker