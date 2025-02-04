Самыми популярными крауд-проектами стали настолки и альбомы рок-групп

Список самых популярных культурных крауд-проектов в 2024 году по размерам сборов возглавил проект рок-группы ДДТ по выпуску виниловых пластинок с альбомами 1990 годов. Его сборы на платформе CrowdRepublic составили 26,5 млн руб. Восемь позиций в топ-10 заняли проекты CrowdRepublic, две — проекты Planeta.ru. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные площадок.

Вторую позицию заняла фэнтезийная настольная игра «Oathsworn: Верные клятве. Тайны Темнолесья» от зарубежной студии Shadowborne games (в России издает Hobby World). Сборы этого проекта на CrowdRepublic составили 26,3 млн руб.

На третьем месте — настольная игра «Войны Черной Розы: Возрождение» (24,2 млн руб.; CrowdRepublic). Четвертую строчку в рейтинге заняла настолка «Кромешная тьма: Преисподняя» (17,8 млн руб.; CrowdRepublic). А пятое — подписная кампания журнала «Мир фантастики», который издает Hobby World (12,9 млн руб.; CrowdRepublic).

Шестую позицию заняла настолка о гонках «Дорога ярости: Вендетта» (11,3 млн руб.; CrowdRepublic). На седьмой строчке — мерч рок-группы «Ария» и концертные записи ее шоу «Гость из царства теней» (10,1 млн руб.; Planeta.ru). Восьмое место — у настолки «Зомбицид» (6,5 млн руб.; CrowdRepublic). На девятой строчке — игра «Взлом» (6,4 млн руб.; CrowdRepublic). Замыкает топ настолка «Черная книга» (4,8 млн руб.; CrowdRepublic).

Таким образом, семь позиций из 10 в рейтинге оказались у сборов на настольные игры. Участники рынка связывают это с довольно широким и лояльным сообществом фанатов игр со сложными правилами. Кроме того, на успех крауд-сбора может повлиять и известный бренд. Стабильное присутствие в рейтинге сборов популярных рок-групп, в том числе ДДТ и «Арии», связывают с преданной фан-базой.

Ранее стало известно о планах крупнейшего производителя настолок Hobby World построить собственный завод. Инвестиции в проект составят порядка 500 млн руб., завод планируется запустить уже в 2025 году.