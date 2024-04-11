«Шедеврум» и Kandinsky стали самыми упоминаемыми российскими нейросетями в соцмедиа

Самыми упоминаемыми в социальных медиа российскими нейросетями в 2023−2024 годах стали «Шедеврум» от «Яндекса» и Kandinsky от «Сбера», следует из материалов исследования Brand Analytics.

Языковые модели замыкают первую пятёрку рейтинга: «Шедеврум» расположился на четвёртом месте, Kandinsky — на пятом. В топ-10 самых упоминаемых также вошли Gigachat и YandexGPT.

Всего в списке восемь российских решений. Кроме названных, в список попали генераторы картинок Fusion Brain (12-е место) и Gerwin (18-е место), генератор текста «Порфирьевич» (16-е место), генератор видео Visper (22-е место).

Методология и данные исследования В исследовании были проанализированы более 36 млрд публичных русскоязычных сообщений пользователей социальных медиа за период с апреля 2023-го по март 2024 года. Социальные медиа включают соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Тенчат», Twitter, Facebook*, Instagram**, YouTube, TikTok, «Мой Мир», «МирТесен», — а также блоги, форумы, публичные каналы и чаты мессенджеров, геосервисы, маркетплейсы, комментарии к новостным статьям. Новостной контент в соцсетях, сообщения от аккаунтов СМИ и от автоматических аккаунтов (ботов) исключены из анализа. *Facebook — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России. **Instagram — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.

Авторы исследования отмечают, что сценарий с генерацией текста через нейросети оказался самым обсуждаемым в русскоязычных соцмедиа и составил 43% от всех упоминаний генеративных нейросетей за период с апреля 2023-го по март 2024 года.

На втором месте — генерация картинок (40% упоминаний), на третьем — генерация видео (16%). Меньше всего обсуждали генерацию аудио.

В случае с чат-ботами доминирующее положение по упоминаниям сохраняет ChatGPT (1,3 млн упоминаний за год). Однако, как отмечают в Brand Analytics, внимание к нему «постепенно снижается». На этом фоне интерес к российским нейросетям стабилен, у YandexGPT 80,5 тыс. упоминаний за год, у GigaChat — 83 тыс.

Ранее «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. В мае 2023 года компания впервые внедрила в своего виртуального помощника «Алису» YandexGPT. С её помощью она «научилась» писать тексты и предлагать идеи.