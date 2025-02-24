Samsung увеличил маркетинговую активность в РФ

В январе—феврале 2025 года Samsung нарастил маркетинговую активность в РФ на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом официально в компании продолжают заявлять, что речь о возобновлении прямых поставок продукции в РФ пока не идет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

В основном рекламную активность Samsung ведет через оператора МТС, инвестируя средства в продвижение своих гаджетов в РФ. Все новинки Samsung появляются в России на несколько дней раньше, чем в Европе и США.

По словам собеседника издания, Samsung осуществляет маркетинговую деятельность через партнеров из стран СНГ. «Компания начала активнее вводить в РФ скидки для покупателей, компенсировать рассрочку и увеличила распространение программы трейд-ин», — отметил он, добавляя, что компания не компенсирует эти расходы напрямую, а предоставляет это иностранным партнерам.

Напомним, Samsung остановил прямые поставки своей продукции в РФ весной 2022 года. С тех пор техника поступает по схемам параллельного импорта. Свой завод в России Samsung передал в аренду российскому дистрибутору VVP Group, который, в свою очередь, начал передавать мощности в субаренду. На заводе также запущено контрактное производство для сети «М.Видео-Эльдорадо».