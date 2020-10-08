Samsung спародировал рекламу духов с Брэдом Питтом в новом ролике о стиральной машине

Samsung выпустил духи с ароматом свежевыстиранного белья и снял ролик, высмеивающий специфические приемы из рекламы парфюма. Таким образом компания продвигает стиральную машину Samsung ecobubble.

В главной роли снялся победитель Олимпийских игр, гимнаст Макс Уилток. В своем монологе он пародирует ставшую уже классической рекламу духов Chanel с Брэдом Питтом, и, будучи в мрачном философском настроении, размышляет о тайнах жизни и стирки.

Флакон духов напоминает стиральную машину. Их дарят покупателям эко-френдли стиральной машины в флагманском магазине Samsung KX в Лондоне. Для выбора аромата Samsung опросил 2 тыс. британцев, чтобы узнать «любимый запах нации»: на первом месте оказалось только что постиранное белье, на втором — чистые простыни, и на третьем — запах выпечки из духовки.

Ранее Samsung снял трогательную рекламу о любви, вдохновившись мешками с луком. Получилась короткометражная инди-драма, от которой у вас могут навернуться слезы.