Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+25
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.10.2020 в 10:05

Samsung спародировал рекламу духов с Брэдом Питтом в новом ролике о стиральной машине

Главный герой пускается в философские размышления о тайнах жизни и стирки

Samsung выпустил духи с ароматом свежевыстиранного белья и снял ролик, высмеивающий специфические приемы из рекламы парфюма. Таким образом компания продвигает стиральную машину Samsung ecobubble.

В главной роли снялся победитель Олимпийских игр, гимнаст Макс Уилток. В своем монологе он пародирует ставшую уже классической рекламу духов Chanel с Брэдом Питтом, и, будучи в мрачном философском настроении, размышляет о тайнах жизни и стирки.

Флакон духов напоминает стиральную машину. Их дарят покупателям эко-френдли стиральной машины в флагманском магазине Samsung KX в Лондоне. Для выбора аромата Samsung опросил 2 тыс. британцев, чтобы узнать «любимый запах нации»: на первом месте оказалось только что постиранное белье, на втором — чистые простыни, и на третьем — запах выпечки из духовки.

Ранее Samsung снял трогательную рекламу о любви, вдохновившись мешками с луком. Получилась короткометражная инди-драма, от которой у вас могут навернуться слезы.

Samsung Брэд Питт
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.