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05.10.2020 в 20:00

Samsung снял трогательную рекламу о любви. Вдохновением послужило фото мешков с луком

Получилась короткометражная инди-драма, от которой у вас могут навернуться слезы

Samsung запустил новую рекламную кампанию, «вдохновленную реальной фотографией» (она так и называется — «Inspired by a True Photo»). Ролик посвящен истории любви двух официантов, слишком стесняющихся, чтобы раскрыть друг другу свои чувства. А отправной точкой для видео стала всего одна фотография — мешков с луком, из-за которого у главного героя постоянно наворачиваются слезы.

Автором концепции выступили креативное агентство Mother London и режиссер Сэм Хиббард. По мнению творческой группы, кампания создает оригинальный способ рассказать о возможностях смартфонов бренда и меняет представление о мобильной фотографии. Своим роликоми Хиббард также хотел показать, как из одного снимка может родиться новый арт, скетч, музыкальная дорожка и целая история.

Ту самую фотографию мешка с луком выложил в свой Instagram пользователь по имени Скотт Андерсон. Снимок был сделан на смартфон Samsung Galaxy S20 FE, который появляется в ролике. Также Samsung в соцсетях запустил флешмоб #withGalaxy — публикации фотографий с хештегом войдут в последующие кампании бренда.

Samsung Sam Hibbard Mother
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