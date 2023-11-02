Samsung выпустит смартфоны с генеративным ИИ

Samsung Electronics объявил о планах представить в 2024 году смартфоны со встроенной технологией генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Business Korea.

«Мы работаем над внедрением технологии искусственного интеллекта в наши устройства», — рассказали представители Samsung во время презентации отчёта о финансовых результатах компании за третий квартал 2023 года.

Потребители смогут пользоваться различными сервисами с помощью простых команд. Доступ к интернету при этом будет не нужен.

Samsung также разрабатывает собственную технологию генеративного искусственного интеллекта. По данным инсайдеров, ИИ могут добавить во флагманы Galaxy S24 и устройства серии Galaxy Z, которые выйдут в 2024 году. Это станет ответом будущему iPhone 16, который, как ожидается, оснастят технологией ИИ.

Ранее сообщалось, что Samsung опередил Apple по числу проданных смартфонов в мире. Южнокорейский производитель реализовал 60,6 млн устройств за первый квартал 2023 года.