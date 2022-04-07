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18+
07.04.2022 в 16:40

Samsung ожидает рост операционной прибыли на 50% в первом квартале 2022 года

Компания прогнозирует увеличение продаж за этот период на 18% год к году

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал на своём сайте финансовые результаты за первый квартал 2022 года. По его итогам компания ожидает получить рост операционной прибыли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно результатам предварительного отчёта Samsung, этот показатель составит примерно 14,1 трлн корейских вон ($11,5 млрд) против 9,4 трлн вон в прошлом году.

Ожидается, что совокупный объём продаж вырос почти на 18% до 77 трлн вон ($63,1 млрд) год к году, превысив результат четвёртого квартала в 76,6 трлн вон. Если показатель подтвердится в итоговом отчёте — это станет рекордом среди продаж за первый квартал, пишет ТАСС.

Также агентство со ссылкой на Yonhap отмечат, что положительные показатели за первые три месяца 2022 года связаны с высоким спросом на микрочипы и смартфоны.

До этого аналитики, опрошенные S&P Market Intelligence, спрогнозировали операционную прибыль Samsung на уровне 13,5 трлн вон, выручку — 74,9 трлн вон.

Полный отчёт о финансовой деятельности за январь-март 2022 года Samsung опубликует в конце апреля.

Ранее компания убрала из названия моделей своих складных смартфонов маркировку «Z» в Литве, Латвии и Эстонии. Так, смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 теперь называются Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

Samsung Финансовый отчет
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