Самозанятые в 2024 году уплатили налогов почти на 100 млрд рублей

В ушедшем году россияне уплатили 99,8 млрд руб. по налогу на профессиональный доход. Годом ранее сумма была в 1,6 раза меньше и составляла 63,2 млрд руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Специальный налоговый режим действует в России с 2019 по 2028 год. Самозанятые платят 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). 63% налога на профессиональный доход зачисляется в региональный бюджет, 37% — в фонд медицинского страхования.

Сумма налогов, уплаченная самозанятыми в 2024 году, сопоставима с доходами от приватизации в прошлом году (130 млрд руб.), а также с расходами федерального бюджета на национальные проекты по ЖКХ (123 млрд руб.) и экологии (78 млрд руб.).

Эксперты связывают рост поступлений от плательщиков налога на профессиональный доход с увеличением количества самозанятых и их заработка и повышением среднего чека на их услуги.

Согласно данным ФНС, в конце 2024 года в России было 12,2 млн самозанятых.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии прошлого года число ИП и самозанятых младше 25 лет выросло в РФ до 2,7 млн человек.