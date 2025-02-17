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17.02.2025 в 13:45

В России предложили продлить налоговый режим для самозанятых после 2028 года

С такой инициативой выступила ТПП

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года и увеличить лимит годового дохода для них с 2,4 до 3,6 млн руб. Об этом пишет ТАСС.

Налог на профдоход действует в России с 2019 по 2028 год. Самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что самозанятость дает возможность легально вести бизнес и получать доход от подработок.

В ТПП говорят, что стоит повысить лимит годового дохода для самозанятых. При этом подобный законопроект не получил положительного заключения от профильного комитета Госдумы. Там заявили, что нет смысла вмешиваться в эксперимент до его завершения.

Ранее сообщалось, что самозанятые в 2024 году уплатили налогов почти на 100 млрд руб. Сумма сопоставима с доходами от приватизации.

Самозанятые Торгово-промышленная палата
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