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01.11.2023 в 11:06

В России предложили поднять предельный уровень дохода для налога на самозанятых

Инициатива РСПП связана с ростом доходов россиян

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять предельный уровень дохода для налога на самозанятых. Инициатива связана с общим уровнем инфляции и ростом доходов россиян, сообщает «Интерфакс».

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в 2019 году. Эксперимент продлится 10 лет — до 2028 года. Физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые перешли на этот режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%. Порог дохода для самозанятых составляет 2,4 млн руб. в год.

В РСПП отметили, что в 2019 году средняя зарплата в России составляла 41−47 тыс. руб., сейчас — 67−80 тыс. руб.

«Средний доход работающего гражданина вырос на 60−70%, инфляция составила около 40%, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился», — рассказали в РСПП.

Ранее сообщалось, что россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые. Согласно исследованию РАНХиГС и «Корпорации МСП», сейчас только 5% от общего числа самозанятых зарегистрированы как ИП.

РСПП Самозанятые
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