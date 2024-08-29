Самиздат занял половину рынка электронных книг

По итогам второго квартала текущего года самиздат в денежном выражении впервые занял 50% рынка электронных книг. В целом сегмент вырос на 20% в апреле—июне и достиг 1,3 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Литрес».

Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев отмечает, что цена на текстовые произведения авторов самиздата в среднем на 62% ниже, чем цена на книги авторов издательств. В аудиосегменте самиздат начал развиваться в конце 2021 года, к концу второго квартала 2024 года емкость сегмента выросла на 84% год к году, до 188 млн руб.

Сам сервис за последние 12 месяцев нарастил долю на рынке самиздата на 3 п. п., до 41%. Рост выручки составил 31% год к году. Число зарегистрированных digital-авторов в апреле—июне выросло на 39% год к году и достигло 281 тыс.

В издательском сервисе Ridero подтвердили рост, уточнив, что во втором квартале выручка увеличилась на 35%. Рост обусловлен активным развитием новых платформ, выступающих поставщиками контента, отметили в сервисе.

Источник издания на медиарынке сообщил, что аудитория самиздат-сервисов растет на 10−15% ежегодно. Положительного эффекта стоит ожидать и от блокировки «Фикбука», доступ к которому ограничен по решению Роскомнадзора в июле.

Ранее стало известно, что в России на протяжении последних лет растёт интерес аудитории к книгам диджитал-писателей. Интернет-площадки для авторов самиздата — это простой и быстрый способ выйти на охватную аудиторию цифровых книг.