S8 Capital приобрел контрольный пакет акций производителя электроники «Аквариус»

Инвестиционный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна купил контрольный пакет акций российского производителя электроники «Аквариус». По данным источников «Коммерсанта», доля компании, перешедшая к инвестору, близка к 76%. Сделка, возможно, будет проведена через специальную инвестиционную структуру (SPV).

Собеседник издания оценивает стоимость сделки по приобретению «Аквариуса» в диапазоне 50−80 млрд руб., учитывая долговую нагрузку и производственные мощности.

Ранее о том, что у «Аквариуса» появятся новые инвесторы, включая S8 Capital, сообщали «Ведомости». По информации издания, проданная доля составляет 79%, а оставшиеся 21% останутся у одной из структур «Сбера». Представители «Аквариуса» и S8 Capital отказались от комментариев.

Источники «Ъ» говорили, что изначально топ-менеджмент рассматривал продажу компании новым инвесторам из-за финансовых проблем либо переход предприятия в управление «Сбера». О том, что доли компании перешли в залог к «Сбербанк Инвестициям», стало известно в июне.

S8 Capital управляет рядом активов, включая производителя лифтового оборудования, спортивное СМИ Sport24, ценовой агрегатор Price.ru, распространителя лотерей «Столото» и активы, ранее принадлежащие Bosch в России.

Собеседник «Ъ» отмечает, что для «Аквариуса» сделка открывает возможность выйти за пределы рынка госкомпаний и улучшить финансовое положение. В составе холдинга ранее не было активов, связанных с IT-оборудованием.