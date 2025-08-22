Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.08.2025 в 10:10

S8 Capital приобрел контрольный пакет акций производителя электроники «Аквариус»

Сумма сделки оценивается в 50–80 млрд рублей

Инвестиционный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна купил контрольный пакет акций российского производителя электроники «Аквариус». По данным источников «Коммерсанта», доля компании, перешедшая к инвестору, близка к 76%. Сделка, возможно, будет проведена через специальную инвестиционную структуру (SPV).

Собеседник издания оценивает стоимость сделки по приобретению «Аквариуса» в диапазоне 50−80 млрд руб., учитывая долговую нагрузку и производственные мощности.

Ранее о том, что у «Аквариуса» появятся новые инвесторы, включая S8 Capital, сообщали «Ведомости». По информации издания, проданная доля составляет 79%, а оставшиеся 21% останутся у одной из структур «Сбера». Представители «Аквариуса» и S8 Capital отказались от комментариев.

Источники «Ъ» говорили, что изначально топ-менеджмент рассматривал продажу компании новым инвесторам из-за финансовых проблем либо переход предприятия в управление «Сбера». О том, что доли компании перешли в залог к «Сбербанк Инвестициям», стало известно в июне.

S8 Capital управляет рядом активов, включая производителя лифтового оборудования, спортивное СМИ Sport24, ценовой агрегатор Price.ru, распространителя лотерей «Столото» и активы, ранее принадлежащие Bosch в России.

Собеседник «Ъ» отмечает, что для «Аквариуса» сделка открывает возможность выйти за пределы рынка госкомпаний и улучшить финансовое положение. В составе холдинга ранее не было активов, связанных с IT-оборудованием.

S8 Capital Аквариус
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.