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06.09.2021 в 08:00

С начала года россияне выполнили около полумиллиона квестов

Рынок таких игр и интерактивных развлечений стремительно растет

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В России насчитали 6,2 тыс. площадок, предлагающих квесты и другие интерактивные развлечения. На них с начала 2021 года было проведено более 500 тыс. игр, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Гильдия квестов».

Оборот всей индустрии за полугодие превысил 1,25 млрд руб. Стоимость одного квеста в среднем по стране составила 2,5 тыс. руб. При этом в Москве она значительно выше — около 4 тыс. руб. Более высокая цена будет и на квест с актерами. Например, в сети «Клаустрофобия» такая игра стоит 8,6 тыс. руб.

Самыми востребованными стали логические квесты с загадками, требующие командной работы, — их доля превышает половину всех проводимых игр. На перформансы сейчас приходится 40% всех квестов в России. Также в пандемию активно развивалось такое направление, как аватар-квесты, где игроки дистанционно, с помощью голосовых команд, управляют актером.

По итогам первой половины 2021 года наблюдается не только восстановление, но и явный рост рынка. Только в 2021 году открылось около 180 новых площадок за пределами Москвы и 27 в столице. Рынок стал восстанавливаться сразу после отмены в регионах режима самоизоляции, этому способствовал факт, что квесты предполагают одновременное участие в игре небольшого количества людей. Поэтому отрасль не попала под ограничения, которые есть, например, в кинотеатрах, указывают в «Гильдии квестов».

Геймификация в 2021 году стала популярна и в HR-индустрии. В частности, квест подходит для контроля обучения, адаптации персонала, при отработке мотивационной системы.

квест гейминг
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