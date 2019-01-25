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18+
25.01.2019 в 17:30

NetByNet рассказал, что смотрят пассажиры общественного транспорта через Wi-Fi

В прошлом году москвичи и туристы активно смотрели видео на YouTube, слушали аудио «ВКонтакте» и заходили в Instagram

В 2018 году к сети бесплатного Wi-Fi на транспорте в Москве подключались свыше 18 млн раз, из них 10,4 млн уникальных пользователей, сообщается в исследовании провайдера Netbynet , принадлежащего «Мегафону».

Компания подвела итоги работы бесплатного доступа в интернет на маршрутах наземного городского транспорта в Москве за 2018 год и собрала пользовательскую статистику за новогодние праздники. Так, за год пассажиры скачали свыше 830 Тб трафика.

В частности, москвичи и туристы активно смотрели видео на YouTube, за год они скачали около 780 Гб видео-трафика, слушали аудио «ВКонтакте», заходили в Instagram и общались в социальных сетях. Самыми востребованными браузерами для поиска стали Safari (31,5%) и Chrome Mobile (27%).

Аудитория Wi-Fi на транспорте почти поровну распределилась между мужчинами и женщинами, из них 68% пассажиров — люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самыми популярными темами поиска в 2018 году стали «Кино» (57,5%), «Туризм» (35,7%), а также «Литература и учебные материалы» (30%).

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу в июне-июле прошлого года, более 10% подключений пришлось на англоязычных пользователей, еще около 1,5% на французов, жителей Германии и других иностранцев.

NetByNet
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