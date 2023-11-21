Рынок ювелирных изделий восстановился до уровня 2021 года

По итогам 2023 года продажи ювелирных изделий могут вырасти на 7−10% год к году, до 330−340 млрд руб. При этом крупные российские сети нарастили продажи после ухода глобальных брендов, таких как Pandora. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

По итогам прошлого года оборот рынка сократился на 6,7% год к году, в том числе из-за экономии потребителей. Но в первой половине 2023 года продажи ювелирных изделий уже начали расти. По итогам этого года рынок вернётся к уровням 2021 года.

Совокупные продажи Sunlight, «585 Золотой» и Sokolov в январе—июне 2023 года увеличились на 40,3% год к году, до 63,4 млрд руб., а доля этих сетей на рынке превысила 40%. Участники рынка ожидают, что доля трёх крупных сетей продолжит расти, но региональные игроки сохранят часть позиций.

Ключевым фактором роста рынка в денежном выражении эксперты называют, в первую очередь, увеличение среднерыночных розничных цен на украшения. В Sunlight положительную динамику на рынке связывают с развитием онлайн-продаж, а также с уходом из России некоторых глобальных ювелирных брендов.

По данным Infoline, наиболее заметно в первом полугодии продажи сократились у сети PanClub, которая до весны 2023 года работала под брендом датской Pandora. В январе—июне 2023 года выручка сократилась на 53% год к году, до 0,8 млрд руб.