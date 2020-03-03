Рынок онлайн-образования в России стремительно растёт

Рынок онлайн-образования (EdTech) в России стремительно растет, в среднем увеличиваясь на 20−25% в год. По итогам 2020 года он составит 55−60 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Интерфакс Академии».

При этом объем мирового рынка онлайн-образования составляет $74 млрд (около 4,8 трлн руб.) по итогам 2019 года. Россия, таким образом, занимает в его структуре лишь около 1%. Половину всего EdTech-рынка России (22−25 млрд руб.) занимает дополнительное образование для взрослых, включая изучение иностранных языков.

Среди платформ, обучающих профессиям в цифровой среде, лидирует Skillbox, чья доля в сегменте оценивается примерно в 6,5%, а выручка по итогам 2019 года — в 1 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в 2018-м. 5,3% сегмента занимает GeekBrains, которая, по данным отчета, в 2019 году удвоила выручку до 900 млн руб. Более половины в обеих площадках контролирует Mail.ru Group. Такую же долю рынка занимает «Нетология-групп», которая входит в IT-холдинг TalentTec. На рынке языкового обучения лидирует онлайн-школа Skyeng, занимая 19−21% сегмента с выручкой 1,5 млрд руб. в 2019 году. Доли других онлайн-школ значительно меньше.

Директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев отмечает, что рынок EdTech-продуктов в России растет динамично, но пока его сложно считать большим и устоявшимся. В применении платформ онлайн-образования «достаточно активны» классические вузы, а корпоративные университеты, «для которых задача привлечения слушателей не так актуальна, проявляют больший интерес к новым технологиям обучения, например, с помощью шлемов виртуальной реальности».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» намерен вложить пять миллиардов рублей в создание и развитие образовательных проектов для школьников, студентов, начинающих специалистов и профессионалов. В Рамках кампании «Образовательная инициатива» планируется обучить 100 тысяч IT-специалистов за три года.