Рынок компьютеров начал расти после трех лет падения

Российский рынок настольных компьютеров и ноутбуков по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 20% и вернулся на уровень 2014 года в денежном выражении после трех лет падения и стагнации. Покупатели начали обновлять устаревшие устройства после пика продаж, пришедшегося на 2012−2013 годы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи компьютерного оборудования (ноутбуки, стационарные компьютеры, моноблоки, мониторы и устройства печати) в России по итогам девяти месяцев 2018 года достигли около 102 млрд руб. и 4,6 млн штук, что соответственно на 20% и 13% выше, чем годом ранее.

Наиболее массовым остается сегмент ноутбуков. Рост в нем продолжается благодаря увеличению продаж устройств из верхнего ценового сегмента (от 40 тыс. руб.) и игровых лэптопов. Продажи ноутбуков по итогам января-сентября выросли на 14% в штуках, до 2 млн, и на 25% в деньгах, до 68 млрд руб. Лидером в штучных продажах в этом сегменте остался Lenovo, а компания Apple укрепилась в пятерке лидеров, увеличив продажи почти в два раза.

Растет спрос и на настольные компьютеры, продажи которых выросли на 11% в штуках и 16% в деньгах, до 470 тыс. устройств и 14,5 млрд руб. соответственно. Кроме того, рынок мониторов начал активный рост после рецессии: за девять месяцев продано 880 тыс. устройств стоимостью более 8,6 млрд руб. Сегмент принтеров и многофункциональных устройств для печати (МФУ) стабилизировался, а в деньгах спрос на струйные принтеры и МФУ даже превысил показатели 2013−2014 годов.

Резкое оживление рынка связано с отложенным спросом, полагает руководитель направления «Домашний офис» «М.Видео—Эльдорадо» Алексей Помозов: по прошествии пяти-шести лет после пика продаж компьютерной техники российские потребители начали активную замену оборудования. Рынок компьютеров еще имеет потенциал для роста за счет активного спроса в игровом сегменте, развития кредитных предложений и сохраняющегося отложенного спроса. Однако этот потенциал может быстро исчерпаться, так как многим домашним пользователям уже достаточно смартфона с большим экраном.