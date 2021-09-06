Сборы кинотеатров просели на 40% по сравнению с докризисным годом

Так называемый сезон блокбастеров в этом году принес на 39% меньше кассовых сборов, чем в докризисном 2019 году. Так, кассовые сборы с 1 мая по 31 августа 2021 года в России и странах СНГ составили 11,937 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Период с мая до конца августа считается сезоном блокбастеров, поскольку голливудские студии выпускают в прокат высокобюджетные премьеры чаще обычного — сиквелы популярных франшиз, экранизации комиксов, боевики. В тройку лидирующих релизов по сборам за этот период вошли «Форсаж 9», «Круэлла» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Однако билеты в кинотеатры за четыре месяца купили только 45,3 млн зрителей. Это на 43% меньше, чем в доковидный период, при том, что средняя цена билета выросла на 7,3%.

Падение оборота объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» в сезон блокбастеров по отношению к 2019 году оказалось в районе 40%, указывает ее представитель. Обороты «Каро» в сезон блокбастеров 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года упали примерно на 30%, отметили в пресс-службе этой киносети. Основной причиной снижения сборов в кинотеатрах называют рост заболеваемости COVID-19 в июне и связанное с ним усиление ограничительных мер (рассадка в 50%).

В кинотеатрах рассчитывают, что за счет осени рынок может улучшить показатели и закончить год с падением 20−25% к 2019 году. Среди ожидаемых премьер до конца года отмечают продолжения «Человека-паука», «Зверопоя» и «Последнего богатыря».

В августе правительство утвердило новые правила показа фильмов в кинозалах и оказания услуг. В частности, кинотеатры обяжут предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.