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03.12.2024 в 10:37

ВТБ: за пять лет российский рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

К 2030 году объем сегмента e-com достигнет 35 трлн рублей, прогнозируют аналитики

Объем рынка электронной коммерции в России вырастет в пять раз к 2030 году и составит 35 трлн руб. Доля e-com-сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%. Такой прогноз сделали аналитики группы ВТБ.

Эксперты компании видят тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как с точки зрения доли, так и качества сервисов.

«Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность», — отмечают аналитики банка.

По мнению экспертов, в ближайшие годы участники рынка сосредоточатся на импортозамещении, развитии локальных российских брендов и создании собственных торговых марок. Кроме того, предполагается внедрение новых платежных решений, включая электронные кошельки и банковские продукты.

Ранее в Росстате сообщали, что оборот розничной торговли в октябре 2024-го вырос на 4,8% год к году, до 4,82 трлн руб. С января по октябрь рост оборота составил 7,5% год к году до 45,06 трлн руб.

ВТБ прогноз Электронная коммерция
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