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08.04.2025 в 11:00

Композитор Рыбников хочет изъять свои произведения со всех популярных музыкальных платформ

Продюсер подал в суд шесть исков

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Российский композитор Алексей Рыбников подал иски к YouTube, Apple Music, «ВКонтакте», «Яндекс Музыке», «МТС Музыке» и «Звуку» с требованием изъять его музыкальные произведения с платформ. Причина, по которой Рыбников решил ограничить доступ к своим композициям, в судебных документах не называется. Об этом пишет РИА Новости.

Иски направлены на защиту исключительных прав на музыкальные композиции Рыбникова на перечисленных платформах. Речь идет о сотнях произведений из фильмов, мультиков, аудиокниг, рок-опер и т. д.

До решения по заявлениям истец попросил суд ограничить доступ к трекам. Прошение было удовлетворено. Досудебное решение исполнили «Яндекс Музыка», «ВКонтакте», «Звук», «МТС Музыка» и Apple Music.

При этом почти все иски или возвращены Рыбникову, или оставлены без движения в связи с допущенными помарками. Композитор может исправить недостатки и добиться разбирательства дел по существу.

ВКонтакте Яндекс.Музыка Суд иск Алексей Рыбников
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