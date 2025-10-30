Sostav.ru

30.10.2025 в 13:45

Rutube запустит собственную рекламную платформу

Видеохостинг позволит бизнесу самостоятельно размещать рекламу на площадке

В 2026 году российский видеохостинг Rutube запустит рекламную платформу, которая позволит рекламодателям самостоятельно создавать кампании на площадке и управлять ими. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rutube.

Собственная рекламная платформа станет шагом Rutube к технологической независимости и откроет новые возможности для монетизации. Видеохостинг позволит брендам, авторам и агентствам самостоятельно размещать рекламу на площадке и настраивать показ под свои задачи — от медийных охватов и продвижения мобильных приложений до генерации лидов и продаж на маркетплейсах.

Сергей Стамболцян, гендиректор «ГПМ Проекты» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»):

Rutube сейчас переживает большую трансформацию. Объединение видеоплатформ цифровых активов на базе видеохостинга — это не только расширение возможностей для зрителей и условие для роста самой платформы, но и возможность предоставлять качественные услуги рекламодателям. Мы сейчас очень бизнес-ориентированы, а бизнес видеоплатформ — это прежде всего реклама. В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год выросла в четыре раза и мы рассчитываем, что рост продолжится.

Rutube предложит рекламодателям самостоятельное управление рекламным инвентарем с большим охватом и по всем платформам (web, приложение и Smart TV), instream рекламу, а также глубокое знание о пользователях в контексте их потребления различных типов видеоконтента.

Сейчас рекламодателям доступны разные рекламные форматы на Rutube, включая различные варианты instream и баннерной рекламы.

Ранее Rutube внедрил рекомендательную главную страницу. Система анализирует предпочтения зрителей и создает индивидуальную подборку видео.

