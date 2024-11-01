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18+
01.11.2024 в 16:20

RUTUBE возрождает in-stream видеорекламу

Этот формат используется для привлечения внимания аудитории и повышения уровня конверсии

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Формат in-stream стал востребованным после замедления YouTube в России. Представители RUTUBE рассказали Sostav, что, применяя это решение, платформа планирует привлечь новую аудиторию и увеличить просмотры контента.

Запуск RUTUBE Media

В сентябре RUTUBE запустил рекламную платформу RUTUBE Media — видеосеть, созданную на основе собственного плеера, интегрированного в различные сайты. По словам представителей платформы, с её помощью рекламодатели не только размещают рекламу, но и настраивают показ в зависимости от контекста и аудитории сайта.

Возрождение in-stream видеорекламы

In-stream видеореклама широко использовалась на YouTube. В связи с замедлением платформы в России рынок этого формата упал. Однако из-за его возрождения на отечественных видеоплатформах, в том числе и на RUTUBE, аудитория начала мигрировать, что привело к росту просмотров и увеличению числа пользователей.

Согласно данным исследования платформы, в сентябре количество просмотров видео на RUTUBE достигло 2,5 млрд, а показатель MAU вырос до 65,7 млн. Это говорит о том, что более половины российской интернет-аудитории пользуется RUTUBE ежемесячно, а значит — возможностей увеличить охват рекламы становится больше.

По словам представителей платформы, возможности in-stream видеорекламы на RUTUBE Media позволяют брендам привлекать внимание аудитории и повышать уровень конверсии, а благодаря вовлеченности зрителей этот формат успешно конкурирует с традиционными телевизионными рекламными роликами.

На RUTUBE доступна in-stream видеореклама трёх видов: преролл, постролл и мидлролл. Кроме того, в процессе разработки находятся новые форматы для рекламы внутри приложений, Smart TV и вертикальных видео.

Rutube RUTUBE Media
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