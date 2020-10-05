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05.10.2020 в 12:05

Rutube.List эксклюзивно покажет американский реслинг и ММА на русском языке

Первые выпуски уже доступны на видеосервисе

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Rutube.List локализует контент Fight Network в России. Видеосервис подписал партнерское соглашение с канадским спортивным телеканалом, входящим в холдинг Anthem Sports & Entertainment. Пользователи Rutube.List получат эксклюзивный доступ к боям ММА и реслингу на русском языке. 

Поклонники боевых видов спорта смогут насладиться беспрецедентным выбором контента от IMPACT Wrestling, Z Promotions Fight Night,TNA Greatest Matches Ep, Star Boxing Rockin Fights и W5 Kickboxing. Первые выпуски уже размещены на сервисе. По словам генерального директора Rutube.List Романа Максимова, пользователи увидят коллекции классических боев реслинга, подборки самых зрелищных и критических моментов поединков, интервью спортсменов и экспертов.

Джейми Поллак, коммерческий директор FightMedia Group:

Anthem гордится тем, что теперь бои реслинг и ММА доступны на Rutube.List. Теперь контент от Fight Network и IMPACT Wrestling увидят более десяти миллионов зрителей со всей России и СНГ. Мы рады быть частью большого спортивного раздела на самом большом видеохостинге России. Мы верим в сотрудничество и совместное будущее.

Одна из приоритетных задач Rutube.List — обеспечить доступ пользователей к эксклюзивному спортивному контенту, который раньше был реализован только на иностранных языках. В разделе «Спорт» уже имеются фильмы и шоу про любительский и профессиональный спорт, интервью со звездами и прямые трансляции главных спортивных телеканалов страны. Кроме того, на Rutube.List запущена витрина «Фитнес», где собраны онлайн-тренировки для всей семьи от заслуженных тренеров и популярных блогеров.  

Rutube List ММА
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