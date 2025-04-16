«Газпром-медиа холдинг» объединит цифровые активы под брендом RuTube

«Газпром-медиа холдинг» анонсировал объединение своих цифровых активов под брендом RuTube до конца 2025 года. В его рамках сервис коротких видео Yappy станет RuTube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier будет функционировать как RuTube Premier. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам заместителя генерального директора холдинга Сергея Косинского, цель объединения — максимальная интеграция платформ, что позволит предложить пользователям более разнообразный контент и улучшить их вовлеченность. При этом он добавил, что названия пока рабочие.

Эксперты отрасли оценивают это объединение как логичный шаг, который может привести к расширению аудитории и повышению конкурентоспособности RuTube. Однако они сомневаются в целесообразности слияния платформ с разной моделью контента, таких как Premier, ориентированный на подписку, и RuTube, где размещается пользовательский контент. Участники рынка выражают опасения, что такая интеграция не приведет к желаемому результату.

Напомним, что показатели RuTube начали стремительно расти после проблем с YouTube в России. В частности, в феврале 2025 года среднесуточная аудитория площадки достигла 17,6 млн человек, а месячная — 22 млн. По данным компании, количество просмотров на платформе в пять раз превысило показатели годичной давности.

Процесс объединения активов обсуждается с 2023 года, а в 2024 году был представлен комбинированный тариф, включающий подписку на все сервисы ГПМХ.