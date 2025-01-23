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23.01.2025 в 13:01

Rutube запустил функцию скачивания видео

Ролики можно загружать на устройства с операционной системой Android

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Видеохостинг Rutube (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга») представил функцию скачивания видео для пользователей устройств с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения ролики можно скачивать и смотреть офлайн — без подключения к сети. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что скачивать можно только те видео, которые авторы открыли для загрузки в «Студии». Для того чтобы сохранить ролик нужно нажать кнопку «Скачать» под видео, после этого он появится в разделе «Мое» — «Скачанные». Загруженные файлы доступны в течение 30 дней, а позже удаляются автоматически, чтобы не занимать место в памяти устройства.

Для скачивания одного ролика ограничений нет, а для безлимитной загрузки и доступа к дополнительным функциям потребуется оформить подписку на сервис.

Ранее Rutube запустил совместный с Rulive проект для монетизации контента. Владельцы сайтов могут подключать тематический видеоконтент — платформа Rulive запускает, поддерживает и учитывает воспроизведение видеоматериалов, а Rutube создает и предоставляет сам контент.

видео Android Rutube видеоролики
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